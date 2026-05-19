Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.05.2026, zwischen 15:45 Uhr und 17:20 Uhr, kam es in der Friedrich-Paffrath-Straße 100 (dortiges Parkhaus) zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein grauer Nissan, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, durch ein anderes Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

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