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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Verbrauchermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.05.2026, zwischen 10:55 Uhr und 11:05 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 43-jähriger Beschuldigter auf Videoaufzeichnungen dabei beobachtet, wie er mehrere Waren in seine Jackentaschen steckte. Hierbei handelte es sich unter anderem um mehrere Tafeln Schokolade sowie zwei Packungen Kaffee. Um die Ware besser verstauen zu können, biss der Mann die Kaffeeverpackungen zuvor mit den Zähnen auf, damit die Luft entweichen konnte. Anschließend passierte der Beschuldigte den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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