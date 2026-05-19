Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Zetel

Zetel (ots)

Am 18.05.2026 wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel in Zetel auf eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aufmerksam, die mit einem Mercedes die Oldenburger Straße befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Frau die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen worden war und sie somit nicht berechtigt war, ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

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