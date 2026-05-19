Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Lagerraum - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Im Zeitraum zwischen den Abendstunden des 18.05.2026 und dem Morgen des 19.05.2026 kam es in der Menkestraße in Schortens zu einem versuchten Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam in einen leerstehenden Lagerraum einzudringen. Hierbei wurde die Zugangstür beschädigt und geöffnet.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

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