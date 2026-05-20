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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Umweltverschmutzung durch ausgelaufenes Speiseöl

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.05.2026, zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr, kam es im Hinterhof eines Gastronomiebetriebes in der Virchowstraße in Wilhelmshaven zu einer Umweltverschmutzung. Nach bisherigen Erkenntnissen kippten bislang unbekannte Täter ein dort abgestelltes 220-Liter-Fass mit gebrauchtem Speiseöl um. Ein erheblicher Teil des Inhalts verteilte sich auf dem gepflasterten Innenhof. Zudem floss eine geringe Menge Öl in ein Einlaufgitter des Hinterhofes. Die Reinigung der betroffenen Fläche erfolgte durch die Verantwortlichen der Lokalität. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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