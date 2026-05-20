POL-WHV: Brand einer mobilen Toilette

Varel (ots) - Am 19.05.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz am Bleichenpfad in Varel zu einer Körperverletzung und Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 71-jähriger Mann und ein Fahrzeughalter aufgrund der Parksituation eines Pkw in Streit. Der Beschuldigte störte sich daran, dass das Fahrzeug aus seiner Sicht nicht mittig innerhalb der Parkfläche abgestellt worden war. Im weiteren ...

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