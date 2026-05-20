Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Brand einer mobilen Toilette
Wilhelmshaven (ots)
Am 19.05.2026, gegen 17:36 Uhr, geriet im Bereich der Moselstraße Ecke Ebertstraße in Wilhelmshaven eine mobile Toilette in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache aus. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Die mobile Toilette wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und ist nicht mehr nutzbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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