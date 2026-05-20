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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand einer mobilen Toilette

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.05.2026, gegen 17:36 Uhr, geriet im Bereich der Moselstraße Ecke Ebertstraße in Wilhelmshaven eine mobile Toilette in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache aus. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Die mobile Toilette wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und ist nicht mehr nutzbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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