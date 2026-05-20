Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter schwerer Raub in Wilhelmshaven - Drei Beschuldigte vorläufig festgenommen

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.05.2026, gegen 01:39 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Textilhofes in der Ulmenstraße in Wilhelmshaven zu einem versuchten schweren Raub.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich ein 62-jähriger Mann zuvor über einen Messengerdienst mit einer angeblichen Frau zu einem Treffen verabredet. Nachdem der Mann mit seinem Wohnmobil den vereinbarten Treffpunkt erreicht hatte, traten plötzlich zwei maskierte Personen an das Fahrzeug heran. Der Geschädigte erkannte die Situation rechtzeitig und flüchtete, sodass es nicht zu einem Übergriff kam.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei 19-jährige Männer sowie eine 27-jährige Frau, durch Polizeikräfte angetroffen werden. Bei den Beschuldigten wurden unter anderem Pfefferspray, ein Küchenmesser sowie eine Totenkopfmaske aufgefunden und sichergestellt.

Alle drei Personen wurden vorläufig festgenommen und der Dienststelle zugeführt. Zudem wurden Mobiltelefone und weitere Gegenstände als Beweismittel sichergestellt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes aufgenommen.

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