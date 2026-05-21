Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sichergestelltes Klappfahrrad - Eigentümer gesucht
Wilhelmshaven (ots)
Die Polizei sucht den Eigentümer eines sichergestellten Klappfahrrades.
Das Fahrrad wurde am 13.05.2026 bei einem Beschuldigten sichergestellt. Dieser hatte gegenüber den eingesetzten Beamten angegeben, das Fahrrad am 12.05.2026 im Bereich der Kieler Straße entwendet zu haben.
Bislang konnte das Fahrrad keinem Eigentümer zugeordnet werden.
Die Polizei bittet den rechtmäßigen Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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