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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sichergestelltes Klappfahrrad - Eigentümer gesucht

POL-WHV: Sichergestelltes Klappfahrrad - Eigentümer gesucht
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Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer eines sichergestellten Klappfahrrades.

Das Fahrrad wurde am 13.05.2026 bei einem Beschuldigten sichergestellt. Dieser hatte gegenüber den eingesetzten Beamten angegeben, das Fahrrad am 12.05.2026 im Bereich der Kieler Straße entwendet zu haben.

Bislang konnte das Fahrrad keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei bittet den rechtmäßigen Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben können, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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