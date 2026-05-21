Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Gestohlenes Auto sichergestellt - Fahrer 17 Jahre

Duisburg (ots)

Polizisten überwachten in der Nacht zu Mittwoch (20. Mai, 2:43 Uhr) den Verkehr im Bereich der Warbruckstraße/Feldstraße und stellten einen weißen Mercedes fest, dessen Fahrer das Rotlicht missachtete - sie nahmen die Verfolgung auf.

Nachdem der Fahrzeugführer zunächst die Anhaltesignale der Beamten ignorierte, hielt er schließlich doch auf der Julius-Birck-Straße an. Die Einsatzkräfte stießen neben dem 17-Jährigen am Steuer auf weitere drei Insassen (13, 15 und 17 Jahre alt).

Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellten die Polizisten zudem fest, dass diese nicht zu dem weißen Mercedes GLA gehören, sondern zu einem schwarzen VW Fox. Im Kofferraum befanden sich die zum Mercedes gehörenden Kennzeichen.

Doch damit nicht genug: Die Kennzeichen aus dem Kofferraum, sowie der Mercedes wurden durch Unbekannte am 18. Mai gegen 23:15 Uhr aus einem Autohaus an der Christine-Englerth-Straße in Recklinghausen gestohlen.

Die Polizei Recklinghausen berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6277404

Das Fahrzeug, die Schlüssel und die Kennzeichen stellten die Beamten vor Ort sicher. Für die Pkw-Sicherstellung war ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Die Beamten brachten die Fahrzeuginsassen zur Polizeiwache Hamborn. Nachdem die Identitäten festgestellt wurden, konnten sie gehen. Gegen den 17-jährigen Fahrzeugführer schrieben die Polizisten eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Rotlichtverstoßes. Das Straßenverkehrsamt erhielt eine Mitteilung.

Ob das Quartett mit dem besonders schweren Fall des Diebstahls in Verbindung steht, ist nun Gegenstand der andauernden Ermittlungen durch das PP Recklinghausen.

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