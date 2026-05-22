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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Radfahrern auf Wangerooge

Wangerooge (ots)

Am 21.05.2026, gegen 13:50 Uhr, kam es in der Zedeliusstraße auf Wangerooge zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Straße in Richtung Bahnhof. In Höhe des alten Leuchtturms kam ihm eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern auf Fahrrädern entgegen, die nebeneinander in Richtung Ortskern unterwegs waren.

Ein 12-jähriger Radfahrer aus der Gruppe achtete dabei offenbar nicht ausreichend auf den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer.

Der 65-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes und erlitt leichte Verletzungen an Schulter und Knöchel.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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