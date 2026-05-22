Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Radfahrern auf Wangerooge
Wangerooge (ots)
Am 21.05.2026, gegen 13:50 Uhr, kam es in der Zedeliusstraße auf Wangerooge zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Straße in Richtung Bahnhof. In Höhe des alten Leuchtturms kam ihm eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern auf Fahrrädern entgegen, die nebeneinander in Richtung Ortskern unterwegs waren.
Ein 12-jähriger Radfahrer aus der Gruppe achtete dabei offenbar nicht ausreichend auf den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer.
Der 65-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes und erlitt leichte Verletzungen an Schulter und Knöchel.
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