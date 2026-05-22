POL-WHV: Verkehrsunfall auf Firmenparkplatz - erheblicher Sachschaden

Wilhelmshaven (ots) - Am 21.05.2026, zwischen 17:05 Uhr und 17:10 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 28-jähriger Beschuldigter durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er mehrere Waren, darunter drei Dosen Bier, in eine mitgeführte Tasche steckte. Anschließend passierte der Mann den Kassenbereich, ohne die ...

mehr