Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall auf Firmenparkplatz - erheblicher Sachschaden
Wilhelmshaven (ots)
Am 21.05.2026, gegen 07:58 Uhr, kam es auf einem Firmenparkplatz in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Beim Einparken kollidierte die 58-jährige Fahrzeugführerin daraufhin mit einer Hauswand. Sowohl am Fahrzeug als auch an dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
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