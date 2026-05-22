Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung auf Veranstaltung in Bockhorn - Zeugen gesucht

Bockhorn (ots)

Am 14.05.2026, gegen 18:30 Uhr, kam es im Rahmen der Vatertagsveranstaltung auf dem Gelände der Altdeutschen Diele in Bockhorn zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich das Opfer im Bereich der Toilettenwagen auf, als es unvermittelt durch einen Kopfstoß im Gesicht verletzt wurde. Hierdurch erlitt die Person leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Zudem brach ein Stück eines Zahnes ab.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 978620 in Verbindung zu setzen.

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