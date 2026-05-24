PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 22.05. bis 24.05.2026

Wilhelmshaven (ots)

Führen eines Kleinkraftrades ohne den erforderlichen 
Versicherungsschutz
Am 23.05.2026, um 15:15 Uhr, wurden ein 17-jähriger Führer eines 
Kleinkraftrades und dessen Sozius durch eine 
Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion 
Wilhelmshaven/Friesland im Bereich der Edo-Wiemken-Straße (OT 
Siebethsburg) angehalten und kontrolliert. Hierbei mussten die 
Beamten feststellen, dass das geführte Fahrzeug nicht über den 
erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Dem Fahrzeugführer wurde
die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren
eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort bei Verkehrsunfall mit drei 
beteiligten Fahrzeugen
Am 22.05.2026, gg. 12:03 Uhr, befuhr die 70-jährige Führerin eines 
Pkw die Mühlenstraße und bog von dieser nach rechts in die 
Bismarckstraße ein. Im Zuge dieses Abbiegemanövers kam der 
Fahrzeugführerin ein Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegen, so dass 
diese beim Versuch dem ihr entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen 
gegen ein am Straßenrand stehenden Pkw stieß. Das Fahrzeug der 
70-jährigen Fahrzeugführerin und der am Fahrbahnrand stehende Pkw 
wurden bei diesem Unfall beschädigt. Das Fahrzeug, dem die 70-jährige
ausweichen musste, setzte seine Fahrt fort und entfernte sich vom 
Unfallort. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, 
werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
unter Tel. 04421-9420 zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person
Am 23.05.2026, gg. 12:55 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Führer eines 
E-Scooters den Gehweg der Bismarckstraße. Hierbei übersah dieser 
einen aus der Haustür eines Mehrfamilienhauses auf den Gehweg 
tretenden 44-jährigen Fußgänger. Im Zuge des folgenden Zusammenstoßes
wurde der Fußgänger leicht verletzt. Nach einer vor Ort erfolgten 
Versorgung durch die Kräfte des alarmierten Rettungsdienstes war eine
Zuführung zum Krankenhaus nicht mehr notwendig.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 10:54

    POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 22.05. bis 24.05.2026

    Wilhelmshaven (ots) - versuchter schwerer Diebstahl aus Pkw in Jever In der Zeit vom 21.05.2026, 22:10 Uhr bis 22.05.2026, 11:45 Uhr, kam es zu einem versuchten schweren Diebstahl aus einem Pkw in der Johannes-Brahms-Straße 2 in Jever. Als der Geschädigte nach dem o.g. Zeitraum zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass eine der Seitenscheiben ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 10:50

    POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 22.05. bis 24.05.2026

    Wilhelmshaven (ots) - Diebstahl von Altmetall Varel Am Freitagvormittag kommt es in der Helgoländer Straße zu einem Diebstahl von Altmetall, welches auf einer Auffahrt deponiert wurde. Bei dem Altmetall handelt es sich um Kupferrohre und Rippenheizkörper im Gesamtwert von ca. 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren