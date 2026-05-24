Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 22.05. bis 24.05.2026

Wilhelmshaven (ots)

Führen eines Kleinkraftrades ohne den erforderlichen Versicherungsschutz Am 23.05.2026, um 15:15 Uhr, wurden ein 17-jähriger Führer eines Kleinkraftrades und dessen Sozius durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland im Bereich der Edo-Wiemken-Straße (OT Siebethsburg) angehalten und kontrolliert. Hierbei mussten die Beamten feststellen, dass das geführte Fahrzeug nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort bei Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen Am 22.05.2026, gg. 12:03 Uhr, befuhr die 70-jährige Führerin eines Pkw die Mühlenstraße und bog von dieser nach rechts in die Bismarckstraße ein. Im Zuge dieses Abbiegemanövers kam der Fahrzeugführerin ein Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegen, so dass diese beim Versuch dem ihr entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen gegen ein am Straßenrand stehenden Pkw stieß. Das Fahrzeug der 70-jährigen Fahrzeugführerin und der am Fahrbahnrand stehende Pkw wurden bei diesem Unfall beschädigt. Das Fahrzeug, dem die 70-jährige ausweichen musste, setzte seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am 23.05.2026, gg. 12:55 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Führer eines E-Scooters den Gehweg der Bismarckstraße. Hierbei übersah dieser einen aus der Haustür eines Mehrfamilienhauses auf den Gehweg tretenden 44-jährigen Fußgänger. Im Zuge des folgenden Zusammenstoßes wurde der Fußgänger leicht verletzt. Nach einer vor Ort erfolgten Versorgung durch die Kräfte des alarmierten Rettungsdienstes war eine Zuführung zum Krankenhaus nicht mehr notwendig.

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