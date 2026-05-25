Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Jever, 25.05.26

Wilhelmshaven (ots)

Jever

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 23.05.2026, 16:00 Uhr bis 24.05.2026, 10:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw in der Schlosserstraße in Jever.

Im genannten Zeitraum wurde die Heckscheibe des Pkw (Skoda Fabia, WHV-Kennung) durch Unbekannte zerstört.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Sande

Trunkenheitsfahrt in Sande

Am 24.05.2026, gegen 13:30 Uhr, teilten aufmerksame Zeugen mit, dass ein Fahrzeugführer seinen Pkw an der Gödenser Straße in Sande unter Alkoholeinfluss geführt habe.

Zuvor seien die Rad fahrenden Zeugen in auffälliger Weise am Robbenweg von dem Pkw überholt worden. An einem Zwischenstopp sprachen die Zeugen den 63-jährigen Pkw-Fahrer daraufhin an.

Vor Ort wurde durch die hinzugerufene Polizei aus Jever festgestellt, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,52 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ihn erwartet ein Strafverfahren.

Schortens

Sachbeschädigung und versuchter Aufbruch von Bauwagen der Pfadfinder in Schortens

Am 24.05.2026, zwischen 19:00 Uhr und 21:40 Uhr, kam es zu Farbschmierereien und einem versuchten Einbruch in einen Bauwagen der Pfadfinder in Schortens.

Unbekannte begaben sich auf die rückwärtige Freifläche hinter dem Eschenweg in Schortens.

Dort wurde versucht, die Tür eines der Bauwagen gewaltsam zu öffnen.

Weiterhin wurden Graffiti an zwei Bauwagen angebracht.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

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