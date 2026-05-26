Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 19.05.26, 10.00 Uhr, bis zum 24.05.26, 15.30 Uhr, kam es in der Heinrichstr., Höhe der Hausnummer 4, zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter Pkw Opel wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

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