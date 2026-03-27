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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung am Busbahnhof in Sömmerda

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung am Busbahnhof in Sömmerda
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Sömmerda (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Sachbeschädigung am Busbahnhof in Sömmerda. Unbekannte beschädigten bereits im Tatzeitraum vom 13.03.2026 (Freitag) bis 14.03.2026 (Samstag) eine sog. Windfangscheibe im Buswartebereich in der August-Bebel-Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den unbekannten Tätern geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0067368. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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