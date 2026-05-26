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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Gartentisches

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.05.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Salzastraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei Beschuldigte im Alter von 38 und 39 Jahren einen dort abgestellten Gartentisch aus dem Waschkeller des Hauses. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der Gartentisch zu einem späteren Zeitpunkt im Pkw der Beschuldigten aufgefunden werden. Das Diebesgut wurde anschließend der 61-jährigen Geschädigten wieder ausgehändigt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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