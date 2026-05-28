Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Schockanrufe von falschen Polizeibeamten

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Edenkoben (ots)

Gestern Nachmittag (27.05.2026) gingen in der Bevölkerung im Bereich Edenkoben mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten ein. Die Unbekannten meldeten sich im Namen der Polizei und gaben an, dass eine bulgarische Einbrecherbande unterwegs sei. Noch bevor es zu einer Geldforderung kam, beendeten die Angerufenen das Telefonat. In einer Nachbargemeinde von Edenkoben forderten die Betrüger nach einer angeblichen Vergewaltigung den Ehemann zu sprechen. Auch hier beendete die Frau umgehend das Gespräch. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Anrufen. Immer wieder geben sich Betrüger als Polizisten aus, um an Geld und andere Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Die echte Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder Forderungen stellen. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte. Lassen Sie sich am Telefon keineswegs unter Druck setzen. Legen Sie stattdessen einfach auf und informieren Sie die Polizei über die offizielle Notrufnummer 110.

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