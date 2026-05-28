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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Gasleitung beschädigt

Offenbach (ots)

Am 27.05.2026 wurde gegen 12:20 Uhr in der Obergasse in Offenbach bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück die dortige Gasleitung beschädigt. Hierbei kam es kurzzeitig zu Gasaustritt. Durch eine verständigte Fachfirma konnte der weitere Gasaustritt gestoppt werden. Auch die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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