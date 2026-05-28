POL-PDLD: Offenbach - Gasleitung beschädigt
Offenbach (ots)
Am 27.05.2026 wurde gegen 12:20 Uhr in der Obergasse in Offenbach bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück die dortige Gasleitung beschädigt. Hierbei kam es kurzzeitig zu Gasaustritt. Durch eine verständigte Fachfirma konnte der weitere Gasaustritt gestoppt werden. Auch die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz.
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