Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Bahnhofs - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 27.05.2026 wurde der Polizei Landau gegen 17:56 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Landauer Bahnhofs gemeldet. Beim Eintreffen der Streifen konnten jedoch keine beteiligten Personen mehr angetroffen werden. Auch weitere Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen verliefen zunächst ohne Ergebnis. Im Nachgang meldeten sich ein 17-Jähriger sowie ein 19-Jähriger bei der Polizei. Beide gaben an, zuvor mit drei bislang unbekannten Personen in Streit geraten zu sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung seien sie von diesen geschlagen worden. Die beiden jungen Männer erlitten leichte Verletzungen, eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und hat die Ermittlungen zur Identifizierung der bislang unbekannten Täter aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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