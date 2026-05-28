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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am heutigen Tag wurde kurz nach Mitternacht ein französischer Autofahrer in Schweigen-Rechtenbach kontrolliert. Er konnte zwar einen französischen Führerschein vorweisen, es konnte aber im Rahmen einer Überprüfung festgestellt werden, dass für den 40-Jährigen eine Fahrerlaubnissperre für die Bundesrepublik Deutschland vorlag. Aus diesem Grund durfte er das Fahrzeug in Deutschland nicht weiter führen und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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