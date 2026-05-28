Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am heutigen Tag wurde kurz nach Mitternacht ein französischer Autofahrer in Schweigen-Rechtenbach kontrolliert. Er konnte zwar einen französischen Führerschein vorweisen, es konnte aber im Rahmen einer Überprüfung festgestellt werden, dass für den 40-Jährigen eine Fahrerlaubnissperre für die Bundesrepublik Deutschland vorlag. Aus diesem Grund durfte er das Fahrzeug in Deutschland nicht weiter führen und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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