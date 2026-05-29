Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - dreiste Diebe

Germersheim (ots)

Gestern Abend wurde die Polizei Germersheim alarmiert, weil eine aufmerksame Zeugin beobachten konnte, wie zwei Frauen in einem Bekleidungsgeschäft in der Mainzer Straße unbezahlte Kleidung in ihre mitgeführten Kinderwägen versteckten und damit den Laden verließen. Eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarkts sprach die Diebe auf den Diebstahl an, woraufhin eine der Frauen die Mitarbeiterin angriff. Anschließend flüchteten sie ohne das Diebesgut und konnten kurz darauf von der Polizei kontrolliert werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Mitarbeiterin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

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