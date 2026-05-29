Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Studenten-WG - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 28.05.2026 drangen im Tatzeitraum zwischen 15:05 Uhr und 15:40 Uhr bislang unbekannte Täter in eine Studenten-WG im Westring in Landau ein. Die Täter verschafften sich Zugang über die Wohnungseingangstür und durchwühlten mehrere Zimmer. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet. Das Zimmer einer Studentin blieb unberührt. Die Bewohnerin befand sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung und nahm an einer Online-Vorlesung teil. Den Einbruch bemerkte sie nicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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