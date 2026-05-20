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BPOL-BadBentheim: Gestohlenes Auto bei Grenzkontrolle sichergestellt

BPOL-BadBentheim: Gestohlenes Auto bei Grenzkontrolle sichergestellt
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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstag an der deutsch-niederländischen Grenze ein mutmaßlich gestohlenes Auto sichergestellt. Das Fahrzeug wurde offenbar in Italien entwendet.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Zivilfahnder der Bundespolizei einen SUV mit französischen Kennzeichen auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 kontrolliert.

Während der Überprüfung hegten die Beamten Zweifel an der Fahrzeughistorie. Die weiteren Untersuchungen ergaben Hinweise auf einen möglichen Diebstahl. Offenbar war das Fahrzeug mit einer falschen Fahrzeugidentifikationsnummer versehen worden war. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde das Auto Anfang des Jahres in Italien gestohlen. Es bestand eine europaweite Fahndungsausschreibung nach dem Fahrzeug.

Das Auto wurde beschlagnahmt. Ob der 58-jährige estnische Fahrzeugführer in Zusammenhang mit dem Fahrzeugdiebstahl steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der zuständigen Behörden im Ausland.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressesprecher
Ralf Löning
Mobil: 01520 9054933
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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