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Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Geldstrafe bezahlt - Haft abgewendet

BPOL-BadBentheim: Geldstrafe bezahlt - Haft abgewendet
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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Dem 26-Jährigen drohten knapp zwei Wochen Gefängnis.

Der Mann wurde gegen 8:05 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Fahrer eines Autos mit niederländischer Zulassung in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Bulgaren ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Steuerhinterziehung zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Wochen verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von 1.260 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Dem Verhafteten gelang es schließlich, den haftbefreienden Betrag von 1.260 Euro aufzubringen und er zahlte zudem knapp 100,- Euro ausstehender Verfahrenskosten.

So konnte der 26-Jährige im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marcel Fehr
Telefon: 05924 7892-2401
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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