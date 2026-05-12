Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Verurteilter Dieb gefasst - Haftbefehl bei Grenzkontrolle vollstreckt

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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Montag an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 43-Jährige war wegen Diebstahls verurteilt worden.

Der Mann wurde gegen 15:15 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 kontrolliert. Er saß als Beifahrer in einem aus den Niederlanden einreisenden Auto.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Polen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Diebstahls verurteilt worden. Da der Mann unbekannten Aufenthalts war und sich verborgen hielt, wurde er per Haftbefehl gesucht. Der 43-Jährige hätte durch die Zahlung einer Geldstrafe von 840,- Euro die Ersatzfreiheitsstrafe von 17 Tagen abwenden können. Dieser Betrag konnte jedoch nicht von ihm aufgebracht werden.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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