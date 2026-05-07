Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Reise endet an der Grenze - Haftbefehl

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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwoch an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 28-Jährige muss für mehr als zweieinhalb Monate ins Gefängnis.

Der Mann wurde am Abend gegen 22:40 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Beifahrer eines Transporters mit rumänischer Zulassung in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf der Rastanlage Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Rumänen ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Diebstahls zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von mehr als zweieinhalb Monaten verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von 2.000 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Weil der 28-Jährige den haftbefreienden Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch in der Nacht in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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