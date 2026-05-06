Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Fahrer fährt mit Pistole unter Einfluss von Drogen über die Grenze

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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen Kleintransporter kontrolliert, dessen Fahrer mutmaßlich unter Einfluss von Drogen stand und in seiner Umhängetasche eine Pistole mit sich führte. Den Mann erwarten nun Anzeigen.

Gegen 12:20 Uhr wurde ein 20-jähriger Niederländer als Fahrer eines Kleintransporters im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Durchsuchung fanden die eingesetzten Bundespolizisten neben einer geringen Menge Marihuana auch eine Schreckschusspistole ohne erforderliches Prüfzeichen in der Umhängetasche des Fahrers. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Da ein bei ihm durchgeführter Drogenschnelltest positiv ausfiel, wurde zudem eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Konsumcannabisgesetz und gegen das Straßenverkehrsgesetz.

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