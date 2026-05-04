Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Einreiseverbot missachtet

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Bunde (ots)

Obwohl für ihn ein befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot bestand, hat ein 19-Jähriger am Samstag versucht nach Deutschland einzureisen. Der Mann wurde von der Bundespolizei vorläufig festgenommen und in die Niederlande zurückgewiesen.

Der ausweislose 19-jährige Syrer war Insasse eines Fernreisebusses, der im Rahmen der verstärkten Binnengrenzkontrollen, gegen 5:10 Uhr morgens, in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland an der deutsch-niederländischen Grenze kontrolliert wurde.

Der 19-Jährige besaß zum einen nicht die notwendigen Grenzübertrittspapiere. Zum anderen ergab eine Überprüfung seiner Personalien, dass er bereits im Jahr 2024 versucht hatte unerlaubt einzureisen und seitdem eine bis Januar 2027 befristete Einreisesperre gegen ihn bestand. Weiterhin wurde bei der Durchsuchung eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden.

Den 19-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und gegen das Konsumcannabisgesetz. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Niederlande zurückgewiesen und er erhielt ein erneutes dreijähriges Einreiseverbot.

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