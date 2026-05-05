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BPOL-BadBentheim: Bei Grenzkontrolle verhaftet - 53-Jähriger wurde mit Untersuchungshaftbefehl gesucht

BPOL-BadBentheim: Bei Grenzkontrolle verhaftet - 53-Jähriger wurde mit Untersuchungshaftbefehl gesucht
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Bad Bentheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze einen 53-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Der 53-Jährige Beifahrer saß in einem aus den Niederlanden kommenden Fahrzeug mit polnischer Zulassung. Die Beamte der Bundespolizei hatten das Auto am Montag um kurz vor 18:00 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Identitätsfeststellung stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige mit Untersuchungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht wird. Ihm wird Wohnungseinbruchdiebstahl zur Last gelegt. Da sein Aufenthaltsort unbekannt war und die Gefahr bestand, dass sich der 53-Jährige aufgrund von Fluchtgefahr dem Strafverfahren entziehen könnte, hatte das Amtsgericht Neuss die Untersuchungshaft angeordnet.

Der Mann wurde verhaftet und nach einer Nacht im Polizeigewahrsam heute einem Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marion Groenewold
Mobil: 0162 2618054
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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