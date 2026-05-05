Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Bei Grenzkontrolle verhaftet - 53-Jähriger wurde mit Untersuchungshaftbefehl gesucht
Bad Bentheim (ots)
Beamte der Bundespolizei haben im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze einen 53-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.
Der 53-Jährige Beifahrer saß in einem aus den Niederlanden kommenden Fahrzeug mit polnischer Zulassung. Die Beamte der Bundespolizei hatten das Auto am Montag um kurz vor 18:00 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.
Bei der Identitätsfeststellung stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige mit Untersuchungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht wird. Ihm wird Wohnungseinbruchdiebstahl zur Last gelegt. Da sein Aufenthaltsort unbekannt war und die Gefahr bestand, dass sich der 53-Jährige aufgrund von Fluchtgefahr dem Strafverfahren entziehen könnte, hatte das Amtsgericht Neuss die Untersuchungshaft angeordnet.
Der Mann wurde verhaftet und nach einer Nacht im Polizeigewahrsam heute einem Richter vorgeführt.
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