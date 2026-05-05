Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - 38-Jähriger muss ins Gefängnis

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Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Montag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 38-Jährige muss für knapp anderthalb Monate ins Gefängnis.

Der Mann wurde gegen 17:50 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Mitfahrer eines Kleintransporters in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Letten ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Diebstahls verurteilt worden. Da er unbekannten Aufenthalts war und sich dadurch der Vollstreckung entzog, wurde Haftbefehl erlassen. Der 38-Jährige hätte durch die Zahlung einer Geldstrafe von 2.460 Euro die Haft abwenden können. Weil ihm dies allerdings nicht gelang, muss er nun für knapp anderthalb Monate ins Gefängnis.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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