Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsdelikte im Unstrut-Hainich-Kreis

Nordhausen (ots)

Am Wochenende vom 01.05. bis 03.05.2026 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich diverse Verkehrskontrollen durch. Hier wurden verschiedene Verkehrsdelikte festgestellt.

Am 01.05.2026 wurde gegen 19:50 Uhr ein Mopedfahrer auf dem Wirtschaftsweg bei Mülverstedt einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer stand dabei unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es erfolgte eine Blutentnahme. Das Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen ihn eröffnet.

Am 02.05.2026 gegen 01:00 Uhr stellten Polizeibeamten in Mühlhausen, An der Burg, einen Radfahrer fest. Bei ihm wurde zunächst ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher positiv verlief. Eine anschließende Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit ergab erhebliche Ausfallerscheinungen. Des Weiteren ergab ein Drogenvortest, dass er positiv auf verschiedene Betäubungsmittel reagierte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und anschließend durchgeführt. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet.

Am 02.05.2026 gegen 18:50 Uhr befuhr ein PKW die Windeberger Straße in Mühlhausen. Die allgemeine Verkehrskontrolle ergab den Anfangsverdacht, dass auch dieser Fahrzeugführer berauschende Mittel konsumiert hatte. Seine Weiterfahrt endete und auch er wurde ins nahegelegene Krankenhaus verbracht, um eine Blutentnahme durchführen zu lassen.

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