Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mann mit falschem Führerschein unterwegs - Strafanzeige

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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntag an der deutsch-niederländischen Grenze einen 25-Jährigen kontrolliert. Der Mann fuhr sein Fahrzeug mit einem gefälschten Führerschein.

Der Deutsche wurde gegen 16:10 Uhr von Bundespolizisten im Rahmen der vorläufig wieder eingeführten Binnengrenzkontrollen zu den Niederlanden in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald kontrolliert.

Als der Fahrer eines Mercedes Vito bei der Kontrolle einen Führerschein aus Polen vorlegte, wurden die Beamten stutzig. Es stellte sich schließlich heraus, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelte. Das heißt das Dokument ähnelt dem Original so gut wie möglich, ist aber komplett neu gefertigt, aus möglichst ähnlichen Materialien wie ein echtes Dokument. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ihm die Weiterreise gestattet, die Weiterfahrt jedoch untersagt.

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