Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gepäck voller Waffen - Strafanzeige

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Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen bewaffneten Mann kontrolliert. Der 29-jährige Busreisende führte gleich mehrere gefährliche Gegenstände und verbotene Waffen mit sich.

Der Pole wurde mittags gegen 13:00 Uhr als Reisender in einem Fernbus im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Durchsuchung wurden durch die eingesetzten Bundespolizisten im mitgeführten Gepäck und einer Bauchtasche verschiedene Waffen und gefährliche Gegenstände aufgefunden. So konnten die Beamten einen verbotenen Schlagring, ein verbotenes Springmesser, einen Schlagstock und ein Einhandmesser sicherstellen. Weiterhin wurden diverse Anabolika aufgefunden und ebenfalls sichergestellt.

Den 29-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Arzneimittelgesetz. Da der Mann in Deutschland über keinen Wohnsitz verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung von 500,- Euro erhoben. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seine Reise schließlich fortsetzen.

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