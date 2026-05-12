Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Verdacht des Diebstahls - Untersuchungshaft

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Bunde (ots)

Ein 27-jähriger Mann ist am Montagabend an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Dem Mann wird Diebstahl vorgeworfen. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 27-Jährige reiste als Mitfahrer eines Transporters aus den Niederlanden ein, als er im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 22:55 Uhr in der Kontrollstelle auf dem Rastplatz Bunderneuland an der Autobahn 280 durch Bundespolizisten kontrolliert wurde.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Rumäne von der Justiz gesucht wurde. Ihm wird Diebstahl zur Last gelegt. Da Fluchtgefahr bestand, hatte das zuständige Gericht die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde der 27-Jährige heute Mittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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