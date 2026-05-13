Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 32-Jähriger gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht

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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am gestrigen Abend an der deutsch-niederländischen Grenze einen 32-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lagen gleich zwei Haftbefehle vor. Er sitzt jetzt im Gefängnis.

Der 32-Jährige kam als Fahrer mit einem Auto aus den Niederlanden, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 18:45 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung der Personalien des 32-jährigen Bulgaren stellte die Bundespolizisten fest, dass der Mann gleich mit zwei Haftbefehlen von der Justiz gesucht wird.

Aus einer Verurteilung wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort musste er noch eine Geldstrafe von 315,-Euro begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 21 Tagen verbüßen. Aus einer anderen Verurteilung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis musste der 32-Jährige noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen verbüßen oder durch die Zahlung einer Strafe von 600,- Euro die Haft noch abwenden.

Da er die offenen Beträge nicht aufbringen konnte, wurde er im Anschluss durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Des Weiteren interessierte sich die Justiz für den derzeitigen Aufenthalt des Mannes. Sie hatte ihn zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

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