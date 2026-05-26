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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Durchs Fenster zur Hilfe geeilt

Aurich (ots)

Dem Rettungsdienst haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich am Pfingstmontag in der Weserstraße Zugang zu einem Patienten verschafft. Die Person benötigte aufgrund akuter Beschwerden dringend medizinische Versorgung, war jedoch nicht mehr zum alleinigen Öffnen der Eingangstür imstande. Um die Räumlichkeiten zu betreten, gingen die Feuerwehrleute über ein Fenster in das Gebäude vor. Nachdem die Tür mittels Schlüssel von innen geöffnet worden ist, konnte der Rettungsdienst zur Einleitung der behandelnden Maßnahmen vorgehen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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