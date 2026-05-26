Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Durchs Fenster zur Hilfe geeilt

Aurich (ots)

Dem Rettungsdienst haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich am Pfingstmontag in der Weserstraße Zugang zu einem Patienten verschafft. Die Person benötigte aufgrund akuter Beschwerden dringend medizinische Versorgung, war jedoch nicht mehr zum alleinigen Öffnen der Eingangstür imstande. Um die Räumlichkeiten zu betreten, gingen die Feuerwehrleute über ein Fenster in das Gebäude vor. Nachdem die Tür mittels Schlüssel von innen geöffnet worden ist, konnte der Rettungsdienst zur Einleitung der behandelnden Maßnahmen vorgehen.

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