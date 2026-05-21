FW-AUR: Alarm ohne Feststellung
Aurich (ots)
Vorzeitig beendet war die Nachtruhe für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich am Donnerstagmorgen: Um 04:33 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Krankenhauses an der Wallinghausener Straße Alarm ausgelöst. Die umgehend anrückenden Feuerwehrleute lokalisierten die Ursache des Feueralarms in einem aktivierten Rauchwarnmelder, der sich im Kellergeschoss eines Stationsgebäudes befand. Bei der anschließenden Begehung der Räumlichkeiten wurde aber kein Schadensereignis ausfindig gemacht. Rund eine halbe Stunde nach Eintreffen wurde die Brandmeldeanlage wieder zurückgestellt.
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