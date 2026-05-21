Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Keine Notsituation vorliegend

Aurich (ots)

Zusammen mit dem Rettungsdienst ist die Feuerwehr Walle in den Mittwochabendstunden ausgerückt. Aus einem Wohngebäude in der Eschener Gaste war zuvor eine Hausnotrufmeldung eingegangen, die zuständige Serviceleitstelle konnte jedoch keinen Sprechkontakt herstellen. Kurz nach Ankunft vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den ebenfalls gerade ankommenden und durchaus verwunderten Bewohner des Gebäudes, der sich zum Zeitpunkt des Notrufes außer Haus befand. Offenbar hatte sich das Gerät verselbstständigt, ohne dass Hilfe benötigt wurde. Die Einsatzstelle konnte somit schon Minuten später wieder verlassen werden.

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