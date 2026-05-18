Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feuer im Müllcontainer

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Aurich (ots)

Der Inhalt eines Absetzcontainers stand in den späten Sonntagabendstunden in Flammen. Das Behältnis war vor einem Gebäude auf dem Auricher Kasernengelände abgestellt. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes entdeckten das Feuer und versuchten zunächst, dies mit Feuerlöschern zu bekämpfen, was jedoch nicht vollends gelang. Hinzualarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Sandhorst füllten den Container kurzerhand mit ausreichend Löschwasser, bis eine Kontrolle unter Zuhilfenahme der Wärmebildkamera keine übrigen Glutnester mehr aufzeigte. Der Einsatz war nach etwa einer Viertelstunde beendet.

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