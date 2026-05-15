Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Rascher Zugang dank hinterlegter Schlüssel

Aurich (ots)

Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Walle in die Kolberger Straße gerufen. In Sorge um eine mutmaßlich hilfsbedürftige Person hatten Nachbarn die Leitstelle in Wittmund kontaktiert. Kurz darauf eintreffende Feuerwehrleute konnten bei der Überprüfung möglicher Zugänge einen Schlüsseltresor ausfindig machen, der mit Hilfe des zuständigen Pflegedienstes geöffnet und der Hausschlüssel somit erlangt werden konnte. Angerückte Sanitäter des Rettungsdienstes gingen daraufhin zur Patientenversorgung in das Gebäude vor, für die Feuerwehr war der Einsatz beendet.

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