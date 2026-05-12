FW-AUR: Papiercontainer fängt in Marktgebäude Feuer
Aurich-Sandhorst (ots)
In den Dienstagmorgenstunden geriet ein Müllbehälter am Kreihüttenmoorweg in Brand. Der 1000 Liter fassende Papiercontainer stand zu diesem Zeitpunkt innerhalb eines anliegenden Getränkemarktes und war durch einen Mitarbeiter entdeckt worden, der das Rollbehältnis kurzerhand in den Außenbereich schob. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Sandhorst löschten den Inhalt unter Vornahme eines Strahlrohrs ab. Weil sich der entstandene Rauch deutlich wahrnehmbar in dem Gebäude ausgebreitet hatte, ventilierten die Feuerwehrleute den Markt zudem mit einem Überdrucklüfter. Im Nachgang einer abschließenden Kontrolle mittels Wärmebildkamera ist die Einsatzstelle an die Polizei übergeben worden.
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