Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Siebte Auricher Kinderfeuerwehr in Plaggenburg gegründet

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Aurich-Plaggenburg (ots)

Im Rahmen einer feierlichen Gründungsveranstaltung konnte die Kinderfeuerwehr Plaggenburg am vergangenen Samstag ihren offiziellen Auftakt feiern. Rund um das Feuerwehrhaus hatten viele helfende Hände für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gesorgt, um die Bedeutung der Nachwuchsförderung aufzuzeigen und Kinder wie auch Eltern für das Ehrenamt Feuerwehr zu begeistern. In der Eröffnungsansprache würdigte Ortsbrandmeister Marco Mäcken gleich zu Beginn die intensive Vorbereitungsarbeit der gerade einmal 18 Jahre alten Kinderfeuerwehrwarte Rena Schweigel und Fabian Busker, die nahezu alleinverantwortlich innerhalb weniger Monate ein tragfähiges Konzept erarbeitet und das Betreuerteam zusammengestellt hatten, wodurch an diesem Tag die nunmehr siebte Kinderfeuerwehr im Auricher Stadtgebiet gegründet werden konnte.

Schweigel und Busker beschrieben daraufhin, wie die Motivation zur Schaffung einer eigenen Abteilung für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren im Nachgang des Stadtjugend- und Kinderfeuerwehrtages im August 2025 erwachsen war. Während es in den folgenden Monaten viele organisatorische Gespräche zu führen galt, sollte sich das erste Erfolgserlebnis schnell in einem überaus großen Zuspruch darstellen, den die beiden Kinderfeuerwehrwarte während eines angebotenen Schnupperdienstes im April entgegennehmen durften. Nahezu auf Anhieb konnte die maximale Mitgliederanzahl von 20 Kindern erreicht werden, sogar eine Warteliste existiert bereits. Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Mario Eilers und Stadtbrandmeister Heinz Hollwedel beglückwünschten die Kinderfeuerwehr samt ihrer Verantwortlichen zu diesem tollen Auftakt und hoben die Bedeutung des Feuerwehrnachwuchses noch einmal deutlich hervor.

Zwischen 13 und 18 Uhr war Eltern und Kindern am Plaggenburger Feuerwehrhaus von Hüpfburg über Wasser- und Lernspiele wie natürlich auch einer Ausstellung der Einsatzfahrzeuge so einiges geboten, nicht zuletzt tatkräftig unterstützt durch viele Mitglieder der Jugendfeuerwehr Plaggenburg. Für die Versorgung mit Heiß- und Kaltgetränken sowie den Betrieb des Grillstandes sorgten neben den aktiven Feuerwehrleuten auch Vertreter vom Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes, der regelmäßig zu Spendeterminen im hiesigen Gerätehaus an der Esenser Straße einlädt. Bei durchweg stabilen Witterungsbedingungen, einer Menge Zuspruch und regem Besucherstrom konnte die Feuerwehr Plaggenburg am Ende auf einen erfolgreichen Tag zurückblicken. Die Kinderfeuerwehr trifft sich ab dem 21. Mai alle 14 Tage donnerstags von 17 bis 18:30 Uhr zum Dienst im Feuerwehrhaus.

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