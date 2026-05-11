PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Siebte Auricher Kinderfeuerwehr in Plaggenburg gegründet

FW-AUR: Siebte Auricher Kinderfeuerwehr in Plaggenburg gegründet
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Aurich-Plaggenburg (ots)

Im Rahmen einer feierlichen Gründungsveranstaltung konnte die Kinderfeuerwehr Plaggenburg am vergangenen Samstag ihren offiziellen Auftakt feiern. Rund um das Feuerwehrhaus hatten viele helfende Hände für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gesorgt, um die Bedeutung der Nachwuchsförderung aufzuzeigen und Kinder wie auch Eltern für das Ehrenamt Feuerwehr zu begeistern. In der Eröffnungsansprache würdigte Ortsbrandmeister Marco Mäcken gleich zu Beginn die intensive Vorbereitungsarbeit der gerade einmal 18 Jahre alten Kinderfeuerwehrwarte Rena Schweigel und Fabian Busker, die nahezu alleinverantwortlich innerhalb weniger Monate ein tragfähiges Konzept erarbeitet und das Betreuerteam zusammengestellt hatten, wodurch an diesem Tag die nunmehr siebte Kinderfeuerwehr im Auricher Stadtgebiet gegründet werden konnte.

Schweigel und Busker beschrieben daraufhin, wie die Motivation zur Schaffung einer eigenen Abteilung für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren im Nachgang des Stadtjugend- und Kinderfeuerwehrtages im August 2025 erwachsen war. Während es in den folgenden Monaten viele organisatorische Gespräche zu führen galt, sollte sich das erste Erfolgserlebnis schnell in einem überaus großen Zuspruch darstellen, den die beiden Kinderfeuerwehrwarte während eines angebotenen Schnupperdienstes im April entgegennehmen durften. Nahezu auf Anhieb konnte die maximale Mitgliederanzahl von 20 Kindern erreicht werden, sogar eine Warteliste existiert bereits. Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Mario Eilers und Stadtbrandmeister Heinz Hollwedel beglückwünschten die Kinderfeuerwehr samt ihrer Verantwortlichen zu diesem tollen Auftakt und hoben die Bedeutung des Feuerwehrnachwuchses noch einmal deutlich hervor.

Zwischen 13 und 18 Uhr war Eltern und Kindern am Plaggenburger Feuerwehrhaus von Hüpfburg über Wasser- und Lernspiele wie natürlich auch einer Ausstellung der Einsatzfahrzeuge so einiges geboten, nicht zuletzt tatkräftig unterstützt durch viele Mitglieder der Jugendfeuerwehr Plaggenburg. Für die Versorgung mit Heiß- und Kaltgetränken sowie den Betrieb des Grillstandes sorgten neben den aktiven Feuerwehrleuten auch Vertreter vom Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes, der regelmäßig zu Spendeterminen im hiesigen Gerätehaus an der Esenser Straße einlädt. Bei durchweg stabilen Witterungsbedingungen, einer Menge Zuspruch und regem Besucherstrom konnte die Feuerwehr Plaggenburg am Ende auf einen erfolgreichen Tag zurückblicken. Die Kinderfeuerwehr trifft sich ab dem 21. Mai alle 14 Tage donnerstags von 17 bis 18:30 Uhr zum Dienst im Feuerwehrhaus.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 19:00

    FW-AUR: Brand in PV-Stromverteilung

    Aurich-Sandhorst (ots) - Auf dem Gelände eines Busunternehmens in der Arentestraße drang in den Freitagmittagsstunden plötzlich Rauch aus einem außenstehenden Schaltschrank. Gegen 13:30 Uhr verständigte Einsatzkräfte der Feuerwehr Sandhorst rückten umgehend in das Gewerbegebiet aus. Vor Ort fanden sie einen Schmorbrand in der Elektroverteilung einer Photovoltaikanlage vor, welcher mit einem Kohlendioxidlöscher ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 08:00

    FW-AUR: Reinigungsarbeiten rufen Qualmentwicklung hervor

    Aurich (ots) - Am Freitagmittag löste die Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums am Fischteichweg Alarm aus. Die automatisch verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich leiteten nach ihrem Eintreffen sofortige Erkundungsmaßnahmen in dem bereits geräumten Gebäude ein. Rasch stellte sich dabei heraus, dass Rauchmelder in den Räumlichkeiten eines Supermarktes auf eine durch Arbeitsmaßnahmen entstandene ...

    mehr
  • 09.05.2026 – 23:00

    FW-AUR: Tragehilfe aus Hotelzimmer

    Aurich-Wallinghausen (ots) - Zur Unterstützung des Rettungsdienstes rückte die Drehleiter der Feuerwehr Aurich in der Nacht zu Freitag aus. Eine schwangere Frau musste aus dem Zimmer eines Hotels am Hoheberger Weg schonend zum Rettungswagen transportiert werden. Das Hubrettungsfahrzeug kam nach Inaugenscheinnahme der örtlichen Gegebenheiten dafür jedoch nicht infrage, sodass die Einsatzkräfte ein Tragetuch zur Hilfe nahmen. Die Patientin wurde in der Folge durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren