Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brand in PV-Stromverteilung

Aurich-Sandhorst (ots)

Auf dem Gelände eines Busunternehmens in der Arentestraße drang in den Freitagmittagsstunden plötzlich Rauch aus einem außenstehenden Schaltschrank. Gegen 13:30 Uhr verständigte Einsatzkräfte der Feuerwehr Sandhorst rückten umgehend in das Gewerbegebiet aus. Vor Ort fanden sie einen Schmorbrand in der Elektroverteilung einer Photovoltaikanlage vor, welcher mit einem Kohlendioxidlöscher schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Nachdem der Löscherfolg mittels Wärmebildkamera kontrolliert und die vollständige Abschaltung der Stromzufuhr sichergestellt wurden, ist die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben worden.

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