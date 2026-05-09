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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Tragehilfe aus Hotelzimmer

Aurich-Wallinghausen (ots)

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes rückte die Drehleiter der Feuerwehr Aurich in der Nacht zu Freitag aus. Eine schwangere Frau musste aus dem Zimmer eines Hotels am Hoheberger Weg schonend zum Rettungswagen transportiert werden. Das Hubrettungsfahrzeug kam nach Inaugenscheinnahme der örtlichen Gegebenheiten dafür jedoch nicht infrage, sodass die Einsatzkräfte ein Tragetuch zur Hilfe nahmen. Die Patientin wurde in der Folge durch die Treppenhäuser ins Erdgeschoss gebracht, wo der Rettungsdienst sie wieder übernahm und im Anschluss dem Krankenhaus zuführte.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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