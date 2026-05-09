FW-AUR: Tragehilfe aus Hotelzimmer
Aurich-Wallinghausen (ots)
Zur Unterstützung des Rettungsdienstes rückte die Drehleiter der Feuerwehr Aurich in der Nacht zu Freitag aus. Eine schwangere Frau musste aus dem Zimmer eines Hotels am Hoheberger Weg schonend zum Rettungswagen transportiert werden. Das Hubrettungsfahrzeug kam nach Inaugenscheinnahme der örtlichen Gegebenheiten dafür jedoch nicht infrage, sodass die Einsatzkräfte ein Tragetuch zur Hilfe nahmen. Die Patientin wurde in der Folge durch die Treppenhäuser ins Erdgeschoss gebracht, wo der Rettungsdienst sie wieder übernahm und im Anschluss dem Krankenhaus zuführte.
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