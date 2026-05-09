Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Rauchentwicklung aus Turnhalle

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Aurich-Sandhorst (ots)

Augenscheinlich aus dem Inneren einer Sporthalle drang am Sonntagabend dichter Rauch ins Freie. Die Feuerwehr Sandhorst wurde gegen 20:30 Uhr zu dem einer Schule zugehörigen Objekt in der Straße An der Johanniskirche gerufen. Bei ihrem Eintreffen konnten die Einsatzkräfte die Rauchentwicklung klar erkennen. Umgehend eingeleitete Erkundungsmaßnahmen zeigten aber schnell, dass der Qualm aus einem Schornstein des Gebäudes quoll. Nachdem ein verständigter Gebäudeverantwortlicher den Zugang ermöglichte, ließ sich die Ursache des austretenden Rauches schließlich im Defekt einer Heizungsanlage feststellen. Mit Abschaltung des Geräts war die Qualmentwicklung gut 20 Minuten nach Ankunft vor Ort erfolgreich gestoppt worden.

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