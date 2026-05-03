FW-AUR: Haustür rasch geöffnet
Aurich-Egels (ots)
Zu einer hilflos vermuteten Person wurde die Feuerwehr Wallinghausen am Samstagvormittag in die Kampstraße gerufen. Die Einsatzkräfte sollten dem ebenfalls alarmierten Rettungsdienst einen Zugang in das Gebäude verschaffen, was sich innerhalb weniger Minuten über die Haustür realisieren ließ. Daraufhin konnten die Sanitäter in das Wohnhaus vorgehen, womit der Einsatz für die angerückten Feuerwehrleute beendet war.
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