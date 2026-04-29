Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Ofenverschmutzung sorgt für Qualmentwicklung

Aurich (ots)

Die Auslösung der objekteigenen Brandmeldeanlage hat die Feuerwehr Aurich in den Dienstagmorgenstunden zu einem Einkaufszentrum am Fischteichweg ausrücken lassen. Bereits am Vortag wurden die Einsatzkräfte aufgrund des aktivierten Feueralarms zu dem Objekt alarmiert. Im Zuge der Begehung des Gebäudes konnte rasch festgestellt werden, dass die zugrundeliegende Rauchmelderaktivierung erneut einem Supermarkt entstammte, in dem zuvor leichter Qualm aus einem Backofen entwichen war. Dem Marktverantwortlichen wurde eine gründliche Überprüfung des Gerätes nahegelegt und der Alarm anschließend zurückgestellt, woraufhin das Gebäude wieder freigegeben worden ist.

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