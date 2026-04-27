Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Angerösteter Backofen-Inhalt aktiviert Rauchmelder

Aurich (ots)

Feueralarm im Einkaufszentrum: Das Objekt am Fischteichweg wurde am Montagvormittag kurzzeitig durch Auslösung der Brandmeldeanlage evakuiert. Zugleich alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich machten während der eingeleiteten Erkundungsmaßnahmen leichten Brandgeruch im Bereich eines Backshops aus. Ursächlich hierfür war der dort betriebene Backofen, dessen Inhalt leicht angeröstet worden ist. Dies führte zur Aktivierung eines Rauchmelders. Bis auf die Zurückstellung der Brandmeldeanlage mussten die Feuerwehrleute keine weiteren Maßnahmen vor Ort ergreifen.

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