Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Parzelle in Flammen

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Aurich-Popens (ots)

Auf dem Gelände eines Kleingartenvereins ist am Samstagmorgen eine Holzlaube durch ein Feuer in Gänze zerstört worden. Ein Anwohner war gegen 06:50 Uhr auf die Rauchentwicklung am Husteder Weg aufmerksam geworden. Die Wittmunder Regionalleitstelle alarmierte daraufhin die Feuerwehren Wallinghausen und Aurich. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Parzelle bereits in Vollbrand. Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Gelände auf. Atemschutzgeräteträger gingen unter Vornahme zweier Strahlrohre umgehend zur Bekämpfung des Feuers vor.

Um den Brandherd im Inneren der Hütte erreichen zu können, musste eine bereits abströmende Gasflasche kurzerhand aus dem Gefahrenbereich verbracht und die Außenverkleidung der Laube im Anschluss unter Vornahme von Brechwerkzeugen entfernt werden. Zugleich ist eine unabhängige Wasserversorgung über zwei Hydranten errichtet worden. Durch die von mehreren Seiten eingeleiteten Löschmaßnahmen konnten die Flammen innerhalb von 20 Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Während eine Ausbreitung auf angrenzende Gartenlauben damit erfolgreich unterbunden wurde, war der totale Verlust des betroffenen Objektes nicht mehr abzuwenden.

Insgesamt fünf Atemschutztrupps sind im Zuge der Brandbekämpfung sowie notwendiger Nachlöscharbeiten gefordert gewesen. Die rund 45 Einsatzkräfte beider Ortsfeuerwehren wurden während der Maßnahmen durch das ebenfalls angerückte Deutsche Rote Kreuz Aurich abgesichert. Nachdem die finale Kontrolle der Brandruine unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera keine übrigen Glutnester aufzeigte, konnte die Einsatzstelle nach gut eineinhalb Stunden Tätigkeit vor Ort an die Polizei übergeben werden.

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